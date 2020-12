L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulle misure anti-Covid 19.

«Siamo giunti al termine di quest’anno attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società – ha detto all’assemblea di Coldiretti – e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione».





Il Governo oggi incontrerà la regioni proprio per capire se e come attuare eventuali nuove strette per evitare i pericolosi assembramenti visti nello scorso weekend e scongiurare spostamenti non strettamente necessari.