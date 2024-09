Gds: “Cinquina Athletic Palermo. I palermitani asfaltano la Folgore”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’Athletic Palermo contro il Folgore.

«Erano anni che non vedevo una partita del genere». Con queste parole, Michele Lo Valvo, uno dei soci fondatori dell’Athletic, ha riassunto una gara dominata in lungo e in largo dai padroni di casa. L’esordio in campionato dell’Athletic era attesissimo, soprattutto dopo il quasi totale rinnovamento della squadra. A rendere ancora più intrigante l’incontro, c’era l’esordio di due giocatori di grande esperienza: Crivello e Mazzotta, entrambi palermitani con un passato nel Palermo, rappresentano un valore aggiunto che fa dell’Athletic una delle principali candidate alla promozione.

Le prime due reti dell’Athletic sono state spettacolari sia per la preparazione che per le conclusioni. Micoli ha sbloccato il risultato con un tocco di piatto dopo aver superato un avversario, mentre Spinola ha segnato una vera e propria perla con un potente tiro da trenta metri, per poi realizzare una tripletta. Spinola ha messo al sicuro il risultato anche trasformando con maestria un rigore concesso per un fallo su Esposito.

Nella prima parte della ripresa, l’Athletic ha abbassato un po’ il ritmo, permettendo ai giovani della Folgore, tra cui Pace, Tarantino e Pisciotta, di farsi notare. Da una combinazione tra i tre è nato il gol della Folgore, con Pisciotta che ha girato in rete un cross basso di Tarantino. Tuttavia, la rimonta non è mai stata davvero una minaccia. Con l’Athletic di Raciti, bisogna restare sempre all’erta, poiché anche un attimo di disattenzione può essere fatale. Da uno scambio tra Tomasello e Birardi è nato il cross che ha permesso a Matera di segnare, spegnendo ogni speranza di rimonta degli ospiti.

Infine, da un’iniziativa di Mazzotta e Giuliano è arrivato l’assist per Spinola, che ha superato il portiere Sansone con un morbido tocco, siglando la quinta rete per l’Athletic e chiudendo la partit