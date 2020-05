L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione in casa Catania. Pulvirenti prova l’ultima mossa. Il Cda avrebbe votato la richiesta di concordato preventivo in bianco da avanzare al Tribunale fallimentare, in vista dell’udienza già fissata per il prossimo 25 maggio. La richiesta di concordato preventivo, nei fatti, servirebbe solo ad allungare i tempi della decisione finale, ma difficilmente potrà scongiurare il fallimento, alla luce proprio della dettaglia relazione della Procura della Repubblica. «Con la costituzione della Sport Investiment Group Italia (SIGI) abbiamo voluto dimostrare concretezza e credibilità del gruppo che rappresentiamo –ha dichiarato l’ex tecnico Maurizio Pellegrino Siamo consapevoli che la situazione è difficilissima , ma non vogliamo assolutamente mollare e presto formalizzeremo la nostra offerta».