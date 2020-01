L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione della panchina del Palermo. Il gol del Castrovillari al 94’ – si legge – ha regalato una settimana più serena (si fa per dire…) a Pergolizzi. Non fosse arrivato, il Savoia adesso sarebbe a -1 dal Palermo e il tecnico, checché ne dica la società, avrebbe camminato sui carboni ardenti. Il lastricato su cui si muove Pergolizzi da un po’ è viscido e insidioso. Il pareggio di sabato con il San Tommaso non aggiunge niente di più a quello che si dice e si scrive (la stampa non tifa, ma deve essere obiettiva anche quando si parla della squadra della propria città) da tempo. Il Palermo che ha dominato la prima parte della stagione non c’è più. E fa specie che adesso non riesca nemmeno a difendere un «golletto» (il leit motiv delle partite in trasferta è stato sempre lo stesso) contro una squadra che in casa le aveva presi quasi da tutti.