Gds: “Brunori, il primo squillo anche questa volta arriva alla 5ª giornata”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla prima rete di Brunori.

La tradizione continua e apre le porte a una stagione che potrebbe essere cruciale sia per la carriera di Matteo Brunori che per il Palermo. Per il quarto anno consecutivo, infatti, l’attaccante rosanero ha trovato la rete alla quinta giornata di campionato, consolidando la sua rincorsa al primato di Miccoli nella classifica dei marcatori del club.

Con il gol segnato a Castellammare di Stabia, Brunori ha raggiunto quota 67 gol con la maglia del Palermo, avvicinandosi al record di 81 reti del “Romario del Salento”. Se mantiene il ritmo delle scorse stagioni, il sorpasso potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.

Nonostante Dionisi l’abbia fatto partire ancora una volta dalla panchina, sia contro la Cremonese che contro la Juve Stabia, il suo ingresso in campo ha sempre dato una scossa alla squadra. A Castellammare, è stato protagonista nel procurarsi e trasformare il rigore che ha consolidato la vittoria, anche se con qualche brivido dato che il pallone è passato sotto il portiere Thiam.

Per Brunori, questa stagione inizia ora, con l’obiettivo personale di scrivere un’altra pagina importante nella storia del Palermo, e quello collettivo di riportare la squadra in Serie A, un traguardo che manca dal 2017 e che negli ultimi anni è sembrato sfuggire.

La quinta giornata di campionato si conferma così un appuntamento speciale per Brunori, che negli ultimi quattro anni ha sempre trovato il gol in questo momento della stagione. Già nel 2021/22 aveva segnato il suo primo gol contro il Monterosi alla quinta giornata, mentre nel 2023/24 aveva addirittura realizzato una tripletta contro il Venezia alla sesta, dopo il rinvio della seconda giornata. Anche nel 2022/23, Brunori aveva segnato alla quinta partita contro il Genoa, proseguendo una serie che, dopo qualche partita a secco, si trasforma spesso in una valanga di reti.

In questa sua quarta stagione a Palermo, Brunori deve però fare i conti con una nuova realtà: non è più il titolare indiscusso. Henry ha dimostrato di essere dominante sul piano fisico e nell’organizzazione del gioco offensivo, ma l’ingresso di Brunori ha mantenuto alto il livello qualitativo della squadra. Nonostante questo, la fame di gol dell’attaccante non sembra diminuita, e il suo contributo è sempre decisivo, come dimostrato anche nel precedente 3-1 contro la Juve Stabia, nel febbraio 2022, quando segnò una doppietta.

Brunori rimane uno dei pochi legami tra il Palermo di oggi e quello che, sotto la guida di Baldini, ha conquistato una promozione memorabile. Ora, con Dionisi alla guida, si cerca di costruire qualcosa di altrettanto ambizioso, e Brunori è pronto a essere protagonista anche in questa nuova sfida, con la promozione che sarebbe il modo perfetto per chiudere un ciclo e magari aprirne uno nuovo.