Gds: “Brunori fuori dal gioco, Ranocchia non incide. Si salva Desplanches. Le pagelle di Brescia-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha stilato le pagelle del match perso ieri dal Palermo contro il Brescia.

Gomis 6

La partita del Superman di Parma dura poco più di mezz’ora, giusto il tempo di parare due cioccolatini di Borrelli e Galazzi. Poi si fa male uscendo a valanga sullo stesso Borrelli. Lascia il campo con i suoi piedi ma zoppicando. Il guaio potrebbe essere al ginocchio.

Desplanches 6,5

Prima è graziato da Bertagnoli, poi fa vedere che non è un “secondo” con la parata su Borrelli. Si salva dopo un suo errore in impostazione, si ripete su Verreth ma non può nulla su Adorni.

Diakité 5,5

Inizia regalando un angolo senza senso al Brescia, poi entra in partita a modo suo. Svernicia la corsia di destra con un paio di sgasate alla Jacobs, peccato per l’ultimo passaggio che non è mai… olimpico. Un paio di falli sono da matita blu, regala punizioni in zona rossa e non ce n’è motivo.

Nedelcearu 6

Ci mette grinta, mani e tutto quello che può con Borrelli. Nella sua partita c’è anche un salvataggio di tacco miracoloso, ma anche qualche imprecisione.

Nikolaou 5,5

Sull’azione che decide la partita probabilmente manca lui nella zona di Adorni e l’errore costa carissimo. Prima e dopo tanto mestiere, ma si può fare meglio.

Lund 5

Troppo timido e spesso messo male anche con il corpo, tant’è che Dickmann lo sorprende in un paio di occasioni, creando scompiglio. Non va mai sul fondo, cerca solo la giocata semplice ma a questa squadra serve altro. Giustamente sostituito.

Buttaro sv

A sinistra per uno spezzone, gli vale come presenza.

Blin 6

È la “lavatrice” del Palermo. Cattura e pulisce palloni per metterli al servizio di chi gli sta vicino. Di sicuro è un equilibratore, ma alla manovra non dà brillantezza.

Gomes 5,5

Si schiaccia sulla linea dei centrali per iniziare l’azione e non sempre è preciso. Perde una palla sanguinosa alla mezz’ora, meno male (per lui) che c’è un tentacolo di “Nede” a salvarlo. Anche nella ripresa fa confusione e soprattutto corre a vuoto.

Ranocchia 6

Le cose migliori le fa quando riesce a giocare la palla di prima e in velocità. Cerca sempre la mattonella libera per innescare chi sta davanti, non sempre ci riesce. Sua la conclusione più pericolosa, il suo tiro di mezzo collo impegna Lezzerini. Fuori a metà ripresa.

Saric sv

Dovrebbe dare fisicità al centrocampo e anche freschezza, si vede solo una volta.

Insigne 6

Il gol con il Parma è stato come vitamina. Ha voglia ed è l’unico che prova ad inventare qualcosa. Gli manca però il passaggio finale, nella ripresa avrebbe potuto sfruttare meglio un’azione in area.

Brunori 5

Partitaccia. Non entra mai nel vivo del gioco, non dialoga con gli esterni e resta nella morsa di Adorni e Cistana. Ha un alibi: i compagni non gli regalano mai un pallone davvero giocabile davanti alla porta.

Di Francesco 5,5

Si accende e si spegne come un’insegna al neon. Sembra sempre sul punto di potere inventare la giocata geniale, ma alla fine non riesce mai a incidere. Sui piedi ha anche la palla giusta per sbloccare la partita ma la spedisce in curva. Nella ripresa sparisce e va fuori.

Di Mariano sv

Una sola vera percussione, sbaglia la giocata finale. Si perde Dickmann sull’azione del gol.

All. Dionisi 5,5

Esordio in B amarissimo. Il Palermo del primo tempo piace e ricalca quello visto in Coppa Italia. La squadra della ripresa, invece, ricorda quella di un anno fa. Segno che deve ancora lavorare sulla testa. Cambio di Lund forse un po’ tardivo.