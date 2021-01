L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«La squadra mi è piaciuta per il tipo di partita perché non è stato facile. Sotto porta ci è mancata malizia, gioco sporco. Dobbiamo sicuramente migliorare in questo e basta. Sono molto arrabbiato per il risultato, è una partita che dovevamo vincere per come è stata giocata. Sappiamo benissimo che si doveva vincere, ma dall’altra parte sono molto contento. Abbiamo giocato da squadra in un campo difficile, non abbiamo preso una ripartenza, abbiamo cercato di fare il nostro gioco. Abbiamo avuto tre o quattro palle gol nitide, ma è una partita che si doveva portare a casa».





«All’andata abbiamo avuto lo stesso problema – prosegue il tecnico – segnando solamente negli ultimi minuti. È mancata la zampata vincente, che speriamo di trovare nelle prossime partite. Ci stiamo lavorando da sempre. Per vedere una squadra che indovina tutti i passaggi su un campo del genere bisogna guardare la Champions League. Lo vedremo alla fine il valore reale e tireremo le somme alla fine. Se qualcuno è andato al di sotto delle aspettative non vengo a dirlo qui, ma tutti dobbiamo fare di più, io per primo. A questa squadra posso

rimproverare poco».