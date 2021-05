L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, al termine della sfida contro l’Avellino:

«Stiamo maturando partita dopo partita e riusciamo a leggere le situazioni. Gli esami finora li abbiamo superati tutti a pieni voti.





Non siamo in grado di giocare per il pareggio. Mentalmente è normale che la vittoria vada ad alleviare tutte le fatiche, dobbiamo essere bravi a far recuperare al meglio i ragazzi. Arriveremo più stanchi dell’Avellino alla partita di mercoledì, ma non è un problema. Dobbiamo andare lì a giocare come sappiamo, non siamo in grado di cambiare. Lo abbiamo fatto una sola volta ed è andata male, a Monopoli. Ancora mi lecco le ferite per quella partita. Questa squadra ha le sue idee e le porta avanti benissimo, ormai tutti sanno cosa fare, sia come singoli che come gruppo».

«L’errore è stato adeguarci a loro nel primo tempo – prosegue il tecnico – sapevamo di incontrare una squadra che predilige questo tipo di gioco, ma non che l’Avellino non sappia giocare, non fraintendetemi: è un’ottima squadra, di qualità, che fa della struttura fisica la sua arma migliore. Dobbiamo essere bravi a sfuggire alla loro tenaglia». Poi, una battuta: «Faremo un ring in allenamento e ci prenderemo a pugni, giocherà chi resta in piedi».