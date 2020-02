L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo. L’intera città licatese si mobilita per il grande evento. L’amministrazione comunale, in previsione dell’esodo dei tifosi rosanero, che arriveranno a Licata sia con pullman sia con auto private, ha indetto dei divieti di sosta nelle zone adiacenti il Dino Liotta; ha fatto togliere i cassonetti dei rifiuti che saranno riposizionati lunedì mattina, ed ha previsto un grande parcheggio che possa ospitare i palermitani. Queste decisioni al fine di migliorare la viabilità nei pressi dello stadio licatese, in modo da facilitare tutti, sia i tifosi, sia i residenti, sia le forze dell’ordine che dovranno presidiare la zona. La società, dal canto suo, ha aumentato il numero di steward che saranno presenti al Liotta in modo di permettere a tutti di assistere alla sfida con la massima sicurezza. Le porte d’ingresso allo stadio verranno aperte prima in modo da agevolare l’ingresso sugli spalti per poter assistere alla sfida. Il Licata, infatti, ha sempre attinto nel palermitano per allestire le proprie squadre, tra questa quella di Zdenek Zeman che costruì il giocattolo Licata con un manipolo di ragazzi, molti dei quali cresciuti nelle giovanili del Palermo e che poi approdarono in serie B. I presupposti, per una grande festa dello sport ci sono tutti insomma e le prove generali si sono fatte nella gara d’andata quando gli ultras rosanero hanno accolto quelli gialloblù. «Oggi, commentano gli ultras licatesi, siamo pronti a ricambiare l’ospitalità ricevuta nella gara d’andata. Tra le tifoserie ci sono sempre stati ottimi rapporti, ma oggi dai giocatori vogliamo che diano il massimo e devono onorare la maglia. Al triplice fischio chi avrà giocato meglio e chi avrà meritato, vincerà. Stiamo preparando una grande coreografia, che non sveliamo, e che stupirà i presenti di oggi sugli spalti del Liotta. Grande sportività ma voglia di onorare la sfida e la stagione in corso tra i tifosi licatesi. In città c’è anche un commerciante che si è detto disponibile ad offrire carciofi gratis ai tifosi rosanero che raggiungeranno il proprio negozio. «Lo faccio come gesto d’ospitalità nei confronti dei rosanero».