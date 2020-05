L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della prima finale di Coppa Italia della storia del Palermo arrivata 46 anni fa contro il Bologna. L’arbitro fu il protagonista in negativo del match, e i rosanero persero il match ai rigori. «Brucia ancora – dice l’ex giocatore rosanero Vullo – perché tutta la squadra fece una prestazione eccellente. Io ero il più giovane, ma nonostante tutto Viciani ebbe fiducia in me e mi mise in lista peri rigori. Non dovevamo arrivare lì, però. Ci sono anche le dichiarazioni di Bulgarelli e Savoldi, che si sono vergognati per quella vittoria».