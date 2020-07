L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla della questione scuola. Le scuole siciliane hanno restituito ieri sera all’Ufficio scolastico regionale il modulo nel quale indicare il proprio fabbisogno per i banchi monoposto che saranno acquistati attraverso la gara pubblica europea affidata al Commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

A fine agosto saranno aggiornati anche i protocolli sulle mascherine. «Le linee guida per la scuola le abbiamo scritte a giugno – sottolinea il Ministro Azzolina – sarà quindi necessario verificare come andranno i contagi e sulla base di quelli il comitato tecnico-scientifico ci dirà se sarà necessario utilizzarle. Ci sarà anche una procedura di sicurezza per capire come procedere se si verificasse un caso di Covid in una scuola».