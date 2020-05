L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di acque agitate in casa Palermo. In giornata è prevista l’assemblea di Hera Hora, la società che controlla interamente il club. Le quote della società in questione sono divise nella presone di Mirri (al 50% tramite Damir srl. e al 10% a titolo personale) e dell’italoamericano Di Piazza (al 40%) che si è dimesso dal ruolo di vicepresidente del Palermo e ha deciso di vendere le proprie quote.