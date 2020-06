L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla del Tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della società “H23” già in liquidazione. La società, è legata all’Hellas in quanto in passato ha ceduto la partecipazione del Verona alla “Star Ball”. L’insolvenza della “H23” potrebbe far tremare Maurizio Setti – scrive il quotidiano – a cui sarebbe riconducibile, e il club stesso. In caso di revocatoria della cessione delle quote alla “Star Ball”, il Verona tornerebbe sotto l’egida della “H23” fallita e quindi nelle mani del curatore fallimentare.