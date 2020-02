L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul fortino del “Barbera”, tornato ad essere un terreno di battaglia inespugnabile. Il nuovo anno ha portato un percorso netto, con 4 successi consecutivi e con il grande merito di restare con la porta inviolata per tre gare di fila, un vero e proprio record stagionale. I rosa hanno mantenuto un’imbattibilità che dura da 309′. L’unico precedente simile in stagione è durato 233′: dal gol di Maltese in Palermo-Licata alla rete di Diakitè in Palermo-Savoia. I rosanero hanno alzato il muro contro le critiche di fine girone d’andata e contro gli avversari.