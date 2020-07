L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul “nuovo” Catania. E’ un progetto tecnico con grandi firme: Vincenzo Guerini e Massimo Mauro assumeranno il ruolo di responsabili dell’area tecnica. Il 28 sarà ufficializzato l’intero “trasloco” da un proprietario all’altro. Guerini afferma: «Non potremo fare tutto e subito, ma capisco anche quanta passione e quanto desiderio abbiano i tifosi di tornare in alto. Faremo le cose per bene, cucendo rapporti con altre società per un confronto sempre utile». Mauro terrà i rapporti con altri club, Guerini sarà più vicino ai fatti

di campo.