L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di nessun passo avanti per la trattativa della cessione del Trapani.

“C’è chi il Trapani lo ama” fattosi promotore di una iniziativa per l’acquisizione da parte di imprenditori locali del 100% delle quote detenute dalla Alivision Transport di Fabio Petroni, ha comunicato che la proposta di cessione fatta pervenire dalla proprietà non è aderente a quanto rappresentato mercoledì dallo stesso Petroni.

Questo però non preclude un evolversi positivo della trattativa che

dovrebbe essere definita entro domenica.