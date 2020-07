L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del quadro delle ripartenze degli sport di squadra, a tutti i livelli, che è assediato da tante nuvole. La regola del tampone ogni quattro giorni, secondo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è ormai “insostenibile”. Il protocollo va cambiato. Viste le brutte, ha pensato anche a quel famoso piano B allontanato in questi mesi e che potrebbe riaffiorare nella prossima stagione – scrive il quotidiano -: accorciare l’annata con la bacchetta magica, si fa per dire, di playoff e playout. Ma è ancora e solo un’idea. Se si ripetono le aperture del Governo, dopo quella di Spadafora ieri sono arrivate anche le parole della sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, sul tema della riapertura parziale degli stadi, sull’alleggerimento del protocollo per ora non ci sono segnali.