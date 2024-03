Gazzetta dello Sport: “Serie B. Playoff, una volata lunga 40 giorni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Serie B e la volata finale per i playoff.

Non lo dice ancora l’aritmetica, lo dice la logica: Palermo e Catanzaro da qui alla fine devono solo pensare a qualche squadra ricevere nel turno preliminare dei playoff. Il loro destino è scritto: troppo distante il secondo posto, ben lontani gli inseguitori. E allora sarà curioso vedere chi andrà a sfidarli. La Samp è arrivata alla sosta di slancio (tre vittorie di fila come solo il Parma) e vuol difendere il settimo posto per giocarsi gli spareggi di rincorsa sulla scia del Cagliari di un anno fa (o della stessa Samp 2012).

Nei playoff oggi c’è anche il Brescia, costante e concreto, molto temibile con Maran. Ma il vantaggio è minimo. Dietro c’è un esercito che prepara il sorpasso ma al tempo stesso si deve preoccupare di non farsi risucchiare nel playout. Non è una situazione semplice da gestire: da Südtirol e Cittadella a Cosenza e Bari attraverso Pisa, Reggiana e Modena, c’è un mondo di mezzo che regala scenari di ogni tipo. Vincerà l’ambizione o la prudenza?