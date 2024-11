Gazzetta dello Sport: “Serie B, parte la volata per il titolo d’inverno”

Dopo due mesi al comando solitario della Serie B, il Pisa di Pippo Inzaghi si trova a dover rincorrere. La sconfitta per 1-0 contro la Carrarese, decisa da un colpo di testa di Bouah a un minuto dal 90’, ha segnato il sorpasso in vetta del Sassuolo. Con lo Spezia che lo raggiunge al secondo posto ma con una migliore differenza reti, oggi i nerazzurri sarebbero costretti a disputare i playoff.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, questa flessione non è solo figlia dell’ultimo match. Nelle ultime cinque giornate, il Pisa ha raccolto appena 8 punti e, pur avendo sfoderato prestazioni convincenti contro Sampdoria (3-0) e Cremonese (3-1), è mancata continuità di risultati.

Il nodo Tramoni e le difficoltà offensive

Un elemento chiave del calo è l’assenza di Lisandru Tramoni, fantasista italo-francese e uomo simbolo della squadra, tormentato da problemi fisici che rischiano di tenerlo fuori anche nella prossima partita. Con Tramoni in campo, il Pisa ha una media punti tripla (2,8) rispetto a quando non è disponibile (1), e il suo contributo in termini di gol e assist (5 reti) è fondamentale per le transizioni rapide che caratterizzano il gioco della squadra.

In sua assenza, alcune avversarie hanno adottato tattiche difensive più compatte, limitando l’efficacia delle verticalizzazioni veloci del Pisa, che fatica quando costretto a manovre più elaborate.

Le soluzioni tattiche e il mercato

Per invertire la rotta, Inzaghi sta valutando aggiustamenti tattici. Un’opzione intravista contro la Sampdoria è l’utilizzo di un difensore, come Canestrelli, per creare superiorità numerica dialogando con i trequartisti. Nessun cambio radicale al modulo 3-4-2-1, ma possibili variazioni in corso d’opera e modifiche negli interpreti, come l’idea di adattare Angori sulla destra per migliorare la qualità negli ultimi venti metri.

Sul fronte mercato, gennaio sarà decisivo. Tra gli obiettivi, si ipotizza il ritorno di Samuele Birindelli, attualmente al Monza, per rinforzare la fascia destra segnata dagli infortuni, e l’arrivo del giovane difensore Angileri del Monopoli. Ma il vero colpo potrebbe essere in attacco, con il possibile ritorno di fiamma per Gianluca Lapadula del Cagliari, che ritroverebbe Inzaghi dopo l’esperienza vincente a Benevento.

La rincorsa al primo posto è ancora apertissima, ma per il Pisa sarà fondamentale ritrovare compattezza e continuità, facendo tesoro delle basi solide costruite finora.