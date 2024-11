Gazzetta dello Sport: “Serie B, è già volata a tre”

Come analizza Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il campionato di Serie B entra nella sua fase decisiva di fine anno, con sei giornate da disputare in soli 35 giorni. L’andata si concluderà a Santo Stefano, il 26 dicembre, per ripartire con il girone di ritorno il 29 dicembre, prima della pausa di gennaio. Il trio di testa — Pisa, Sassuolo e Spezia — finora ha dominato il torneo, stabilendo un record con 85 punti complessivi raccolti dopo 13 giornate, con sole due sconfitte complessive tra loro. La domanda è: riusciranno a mantenere il ritmo o ci sarà spazio per sorprese?

PISA: ATTENZIONE ALLE NEOPROMOSSE

La capolista Pisa di Pippo Inzaghi, che viaggia a un ritmo superiore al suo Benevento dei record (2019-20), si prepara a un percorso insidioso. Come sottolinea Binda, il Pisa è caduto solo contro la Juve Stabia, una neopromossa, e le prossime due trasferte saranno nuovamente contro squadre reduci dalla Serie C: Carrara e Mantova. Tra queste, una sfida interna contro il Cosenza e la chiusura di andata con due gare di peso: il Bari e il Modena, prima del big match casalingo contro il Sassuolo. La curiosità? Al ritorno, il Pisa dovrà affrontare in trasferta sia Sassuolo che Spezia, le dirette rivali, rendendo il girone di ritorno particolarmente impegnativo. Una nota positiva per Inzaghi potrebbe essere il recupero di Morutan, che ha ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop.

SASSUOLO: TRE PARTITE CONSECUTIVE AL MAPEI

Il Sassuolo di Fabio Grosso gode di un calendario favorevole per il finale di andata, con tre gare consecutive al Mapei Stadium. Tra le sfide interne con Salernitana e Sampdoria, ci sarà il derby con la Reggiana, tecnicamente una trasferta, ma con il vantaggio di giocare sempre nello stesso stadio. Tuttavia, il trittico finale sarà più complicato: trasferta a Frosinone, match casalingo contro il Palermo e chiusura con lo scontro diretto a Pisa. Dal 4-1 subito in casa contro la Cremonese alla quarta giornata, il Sassuolo ha intrapreso un’ascesa costante, tanto che molti vedono la squadra come favorita per prendere il largo nel girone di ritorno.

LO SCENARIO GENERALE

Secondo Binda, Pisa, Sassuolo e Spezia sono i grandi protagonisti di questa stagione e continuano a imporre il proprio ritmo. Resta da vedere se qualcuno riuscirà ad avvicinarsi o a rompere l’equilibrio al vertice. Per ora, la volata d’inverno promette spettacolo e tensione, con il girone d’andata che si concluderà con sfide cruciali in grado di influenzare l’andamento della seconda parte della stagione.