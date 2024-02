Gazzetta dello Sport: “Serie B Caso razzismo, a Reggio un pari al veleno. La Feralpisalò denuncia: «In campo insulti a Butic»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Feralpisalò, prossimo avversario del Palermo e sul caso di razzismo ai danni di Butic.

La gioia della Feralpisalò per un pareggio pazzesco, strappato in nove all’ultimo pallone, si specchia nell’incredulità della Reggiana (e dei suoi 8.000 tifosi). Ma il verdetto si inzuppa di veleno per le accuse lanciate dal capitano-goleador degli ospiti, Balestrero, in sala stampa, commentando l’espulsione del croato Karlo Butic: «È stato oggetto in campo di insulti a sfondo razziale, episodio di una gravità gigantesca. L’ho visto molto scosso e ha gestito male la sua reazione. Ma avrebbe dovuto fare come Maignan…».

Butic è stato espulso per aver rimediato due ammonizioni in appena 3’, agli sgoccioli del primo tempo. Prima ha calciato via il pallone a gioco fermo, poi un battibecco con Bianco, allargato poi ad altri granata. I compagni hanno cercato di calmarlo, senza successo. Finché l’arbitro Massimi, spazientito, gli ha inflitto il secondo giallo (ammonito pure Bianco).

«C’è stata una provocazione antipatica, ma bisogna essere più forti e maturi», il commento di mister Zaffaroni. Dalla sponda gardesana nessuna accusa precisa a giocatori granata. «Cose di campo – dice Nesta -, spero che nessuno abbia esagerato con le parole, certo nel nostro spogliatoio non c’è razzismo, abbiamo atleti di varie etnie».