L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dei nuovi orari dei match di calcio. Da domani la Serie A potrebbe scendere in campo con nuovi orari di partenza. L’idea è quella di anticipare l’inizio di tutte e tre le finestre temporali, che oggi dividono le partite in pomeridiane (al via alle 17.15), serali (fischio d’avvio alle 19.30) e notturne (inizio alle 21.45). Il nuovo programma sarebbe organizzato con partenze alle 16.45, 19 e 21 e 15. Tra una partita e l’altra devono infatti sempre trascorrere due ore e un quarto.