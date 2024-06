Gazzetta dello Sport: “Salernitana, sarà cessione? Dia è un caso. Vuole la Premier”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Salernitana tra mercato e futuro societario.

SALERNO Il ritorno in B è accompagnato ancora da incertezze perché il presidente Danilo Iervolino mentre attende la proposta vincolante del fondo Brera Holding (arriverà oggi?) per valutare l’eventuale cessione del club si muove per pianificare la nuova stagione.

La Salernitana punterà su un nuovo direttore sportivo, in pole Marco Valentini e Mauro Meluso mentre sembra inavvicinabile Guido Angelozzi. «Entro venerdì o al più tardi lunedì ci saranno i primi annunci», filtra dalla società che dovrà ricostruire l’organico dopo la deludente stagione disputata in serie A.

Ceduto Loum Tchaouna alla Lazio, rischia di diventare un nuovo tormentone di mercato Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, in rotta da mesi con la Salernitana ed in attesa delle decisioni del Collegio Arbitrale, ha rifiutato la proposta della Lazio e chiede di giocare in Premier League ma il Wolverhampton offre poco.