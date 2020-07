Gazzetta dello Sport: "Pirateria. Altro sito sequestrato. La Lega di A: «Strada giusta»"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della Lega di A che ha voluto complimentarsi col Nucleo di Venezia della Gdf. Ieri è stato sequestrato un altro sito internet utilizzato per la visione illegale di partite e non solo. «Proseguono le iniziative contro la pirateria che abbiamo avviato da oltre un anno – il commento dell’a.d. De Siervo -. Grazie alle autorità sono iniziate le perquisizioni non solo nei confronti delle centrali di diffusione illegale dei segnali, ma anche verso l’utente finale. Siamo sulla strada giusta».