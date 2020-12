L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Emanuele Pecorino, attaccante del Catania:



«Il merito va a tutta la squadra. Io ho messo la firma, ma tutti lottano per vincere le partite. Quello irpino è un gruppo costruito per vincere, più in

avanti ci renderemo conto di aver fatto un’impresa».



«Gol più bello? Scelgo il più suggestivo, perché segnare nel derby di Sicilia

mi ha fatto ballare di gioia. La rete di domenica è stata utilissima per chiudere il match».