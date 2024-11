Gazzetta dello Sport: “Pandolfi, sempre lui. Affonda il Palermo e il Cittadella risale”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo sconfitto dal Cittadella.

Come un déjà vu, Luca Pandolfi spunta nei minuti finali e segna il gol della vittoria. Era già successo un anno fa al Barbera, con il Cittadella, e ancor prima in Serie C, quando vestiva la maglia della Turris e siglava un altro trionfo al fotofinish. Ancora una volta, una maledizione si è abbattuta sul Palermo, pur se con modalità diverse: i rosanero hanno dominato, creato e sprecato tante occasioni. Il controllo del primo tempo, ricco di opportunità, stride amaramente con il risultato finale, e anche nella ripresa il Palermo è apparso più intraprendente del Cittadella, che però ha saputo restare sempre in partita.

È stata una gara giocata in verticale da entrambe le squadre, ma il maggior rammarico resta per Dionisi. Con Verre e Le Douaron in campo dal primo minuto, sono nate le migliori occasioni per Insigne, che, in pochi minuti, ha mancato almeno due gol potenziali, chiudendo il primo tempo senza capitalizzare. Anche Segre, servito da Verre, ha avuto una buona opportunità ma senza fortuna.

Nella ripresa, un gol annullato a Le Douaron per fuorigioco di Gomes e un’uscita decisa di Kastrati, che ha colpito Nedelcearu alla testa, hanno condizionato la gara. L’arbitro ha scelto di non concedere il rigore, sebbene la dinamica potesse suggerire il contrario, lasciando il Palermo con qualche recriminazione. Dionisi ha cercato freschezza dalla panchina, ma proprio i nuovi entrati hanno ridotto l’efficacia offensiva dei rosanero, che alla fine hanno dovuto arrendersi alla splendida rete di Pandolfi.