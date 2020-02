L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di un Palermo a “Formula 3”: tre attaccanti e tre difensori. I rosanero hanno vinto le ultime tre partite così. Pergolizzi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro schierandosi con tre marcatori centrali. Il rientro di Vaccaro dopo tre giornate di squalifica riconsegna un terzino di ruolo a sinistra, in attesa che Doda esca definitivamente dall’infermeria. A destra, uno tra Accardi e Langella al momento è in grado di di sopperire all’assenza dell’albanese. Al rientro, Vaccaro potrebbe spostarsi di dieci metri in avanti andando dunque ad occupare la linea mediana. Torna anche Martinelli, che potrebbe far coppia con Martin nei due di centrocampo.