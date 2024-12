Gazzetta dello Sport: “Palermo Ritiro prolungato: Dionisi in bilico”

Nell’analisi di Fabrizio Vitale, pubblicata oggi sulla Gazzetta dello Sport, si fa il punto sulla situazione critica del Palermo e del suo tecnico Alessio Dionisi. La società ha scelto di proseguire con l’allenatore, ma la prossima sfida contro il Sassuolo rappresenta un crocevia decisivo per il futuro della panchina rosanero. Le riflessioni continuano, e un ulteriore passo falso potrebbe portare a scelte drastiche.

Il Palermo continua il suo ritiro forzato e va avanti, almeno per ora, con Alessio Dionisi in panchina. La gara contro il Sassuolo, ex squadra del tecnico rosanero, sarà un vero e proprio banco di prova: un risultato negativo potrebbe minare definitivamente la stabilità della sua posizione.

La società, pur non avendo ancora preso decisioni drastiche, continua a riflettere sulla situazione sempre più delicata. La fiducia nei confronti di Dionisi è appesa a un filo, e la partita contro i neroverdi assume i contorni di un ultimo appello. Servono risposte immediate, sia sul piano dei risultati che delle prestazioni, per allontanare le ombre sempre più fitte sul futuro della panchina del Palermo.