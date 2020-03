L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo. Il campionato di Serie D ripartirà da due trasferte consecutive contro Corigliano e Savoia. Bisognerà fare attenzione alla prima per mantenere intatto il vantaggio sui campani, mentre la seconda, per ovvi motivi, sarà uno scontro diretto. Pergolizzi sta lavorando sull’attenzione e la fase difensive, perché fuori casa – ultimamente – il Palermo non ha mostrato la stessa solidità del girone d’andata. Nelle ultime 2 partite disputate fuori casa ha preso 4 gol, 2 a Licata e 2 a Cittanova. Prima, il Palermo aveva incassato soltanto due gol nell’arco della stagione. Allo stesso tempo, si è registrata un’inversione di tendenza tra le mura casalinghe, migliorando il proprio score.