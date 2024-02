Gazzetta dello Sport: “Palermo, metti la freccia: Di Francesco per il soprasso a Como e Cremonese”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e sulla possibilità di sorpassare Como e Cremonese.

In copertina ci sono Ranocchia e Soleri ma nel Palermo c’è chi nel big match, finora, ci ha messo la firma. Federico Di Francesco non ha ancora mostrato la migliore versione di sé, o meglio non è riuscito a esibirla con continuità, ma con Como e Cremonese all’andata ha acceso speranze con due gol consecutivi tra un match e l’altro. E se in riva al lago ha siglato il sigillo che aveva spianato la strada verso una vittoria alla fine pettata al vento. con gli uomini di Stroppa ha rimesso in pista i rosanero per un successo arrivato sui titoli di coda, grazie alla punizione battezzata male dal portiere avversario.

I suoi gol hanno contribuito a raccogliere quattro punti pesanti che vanno corroborati nei prossimi due scontri diretti un preciso diagonale di sinistro, su imbucata di Gomes, al Sinigallia, una botta di destro da dentro l’area, su suggerimento di Insigne. al Barbera contro i grigiorossi. Per completare l’opera c’è anche la rete all’esordio con la Feralpisalò a settembre e due assist: uno nell’altro big match con il Parma per Brunori e nell’ultima uscita per Soleri con la Feralpisalò, sabato.

Non sarà un bottino di pregio. ma è un malloppo che pesa nell’economia del campionato degli uomini di Corini, di sicuro sono dati indicativi: nelle sfide di cartello, l’ex Lecce sa cosa deve fare. Sul perché un giocatore che ha lasciato la Serie A per fare la differenza in B faccia fatica a straripare sull’esterno grazie all’esplosività che ha naturalmente nelle corde nell’uno contro uno, il sospetto di una condizione fisica non ottimale è molto alto.