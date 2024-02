Gazzetta dello Sport: “Palermo-Como, il Renzo Barbera sarà uno spettacolo. Previsti 30 mila spettatori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà sabato contro il Como.

Sale la febbre per la sfida con il Como. A 24 ore dall’apertura, sono stati venduti quasi 5 mila biglietti. Tenendo conto dei 12.683 abbonati, la proiezione per sabato potrebbe portare a superare il record stagionale di presenze, 29.117, che appartiene alla gara con lo Spezia. Non è quindi da escludere che la soglia dei trentamila possa essere superata.

Corini, tranne i lungodegenti Lucioni e Desplanches, dovrà solo verificare la condizioni di Graves che prima della trasferta di Piacenza per la sfida con la Feralpisalò ha riportato un trauma contusivo alla tibia. In ogni caso la maglia spetterebbe comunque a Diakité che va verso la sua terza gara di fila dall’inizio.

