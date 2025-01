Gazzetta dello Sport: “Palermo, Dionisi resta sotto osservazione. Situazione infortuni…”

Fabrizio Vitale, per la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, analizza la situazione del Palermo e sottolinea come la posizione di Alessio Dionisi sia stata confermata, ma resti comunque sotto osservazione. Dopo otto sconfitte complessive, di cui quattro nelle ultime cinque partite, il tecnico è chiamato a invertire immediatamente la rotta per evitare che il suo futuro torni ad essere seriamente in bilico.

La squadra dovrà rispondere sul campo per risalire dall’attuale undicesimo posto in classifica, una posizione ben lontana dagli obiettivi prefissati a inizio stagione dalla società. Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport, evidenzia che il Palermo non ha mai realmente convinto, mostrando solo a sprazzi un’identità chiara, ma finendo per smarrirla negli ultimi due mesi.

I continui cambi di uomini e modulo effettuati da Dionisi, insieme a una serie di infortuni che sta diventando sempre più preoccupante, hanno complicato il cammino della squadra.

Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport, conclude sottolineando che il tecnico dovrà ora lavorare per ritrovare stabilità e compattezza, restituendo al Palermo quella fisionomia di squadra ambiziosa e competitiva richiesta dalla società e dai tifosi. Una nuova battuta d’arresto, però, potrebbe rimettere tutto nuovamente in discussione.