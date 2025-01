Gazzetta dello Sport: “Cagliari, Brunori nel mirino. Si attende la cessione di Lapadula”

Il Cagliari si prepara a un mercato di gennaio decisivo per risalire la classifica e puntare alla salvezza. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come il club sardo abbia individuato in Matteo Brunori del Palermo l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco. Tuttavia, prima di affondare il colpo, sarà necessario risolvere la situazione legata a Gianluca Lapadula, attualmente in scadenza a giugno.

Lapadula, reduce da una stagione con pochi acuti e un ingaggio pesante, è vicino all’addio, condizione indispensabile per liberare risorse economiche e spazio in rosa per l’arrivo di Brunori. Quest’ultimo è visto come il profilo ideale da Davide Nicola, grazie alle sue caratteristiche di attaccante dinamico, capace di adattarsi ai moduli richiesti dal tecnico.

Scambio di portieri: Caprile per Scuffet

La Gazzetta dello Sport evidenzia come il Cagliari sia già attivo sul mercato, come dimostra lo scambio di portieri definito con il Napoli. Elia Caprile arriverà in Sardegna in prestito per dare sicurezza tra i pali dopo che Simone Scuffet non ha convinto Nicola.

Scuffet farà il percorso inverso e diventerà il vice di Alex Meret al Napoli, liberandosi da una situazione che si era fatta difficile. Caprile, invece, sarà già disponibile per la sfida di sabato 11 gennaio contro il Milan, dove si giocherà la sua prima occasione da titolare.

Attacco in primo piano

Nonostante l’intervento sulla porta, La Gazzetta dello Sport sottolinea che il reparto offensivo resta la priorità. Il Cagliari, terzultimo in classifica, ha bisogno di una svolta dopo quattro sconfitte consecutive (contro Fiorentina, Atalanta, Inter e Venezia) e rischia di precipitare ulteriormente se non farà risultato domani nello spareggio salvezza contro il Monza.

Brunori rappresenta la prima scelta, ma sono stati valutati anche profili. L’eventuale arrivo di un nuovo attaccante dipenderà, però, dalla partenza di Lapadula, che ha mercato e potrebbe presto lasciare la Sardegna.

Obbligo di risultati e mercato in fermento

La Gazzetta dello Sport conclude evidenziando come la situazione del Cagliari sia delicata e richieda interventi mirati e immediati. Il ds Nereo Bonato inizierà da lunedì a muoversi per sistemare una squadra che ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, ma prima dovrà chiudere alcune cessioni per liberare risorse.

Il focus resta sul reparto avanzato, con Brunori che potrebbe essere il giocatore in grado di dare una svolta al girone di ritorno. Nel frattempo, Nicola chiede risposte già dalla sfida contro il Monza, consapevole che un altro passo falso potrebbe complicare ulteriormente la stagione.