L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta la vittoria del Palermo sulla Cittanovese. Un successo epico, il Palermo va sotto, ribalta il punteggio, si fa raggiungere e poi vince in un finale interminabile, in 10. Contro la Cittanovese è accaduto di tutto: due rigori, uno per parte, un’espulsione e un recupero monstre di 10′ dove i rosanero hanno suggellato l’allungo a +7 sul Savoia. I calabresi si sono mostrati ostici in casa e al 3′ sono passati in vantaggio con Giaimo. I rosanero rispondono alla mezz’ora con un calcio di rigore di Floriano. Nella ripresa è un altro Palermo, Langella sfrutta l’assist di Vaccaro e insacca la porta avversaria. La Cittanovese pareggia con un cucchiaio su rigore di Tripicchio. In dieci per via dell’espulsione di Lancini, il Palermo sale in cattedra con la rete di Peretti. Sul finale, a porta sguarnita, Floriano si invola tutto da solo e insacca senza problemi, per il 2-4 finale.