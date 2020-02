L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle prestazioni degli under del Palermo. Con Lucca sono già nove i baby che hanno fatto centro in campionato, dopo Lucera, Kraja, Doda, Ambro, Felici, Langella, Silipo e Peretti. Sui 60 punti in classifica, 31 sono arrivati grazie alle reti dei ragazzini terribili. Nella prima parte di campionato sono esplosi Kraja, Felici, Doda e Ambro. Da gennaio è come se ci fosse stato un passaggio di consegne tra chi aveva tirato la carretta prima e chi aveva giocato meno, con l’esplosione di Langella, di Peretti e dei nuovi arrivati Silipo e Lucca.