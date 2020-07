L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla suggestione di mercato: Messi all’Inter. Il fatto che il padre del numero 10 argentino trasferisca la sede dei suoi affari a Milano da agosto può diventare l’occasione per tentare l’assalto. Papà Jorge farà da apripista e magari lavorerà per portare il figlio all’Inter tra un anno, quando potrebbe liberarsi a costo zero dal Barcellona.