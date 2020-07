L’edizione odierna della “Gazzetta del Palermo” parla di dilemma per il mercato rosanero. Vista la regola dei 22 elementi massimi in organico imposta dalla Lega Pro, i rosanero dovranno cambiare strategia. Langella sembra destinato a restare a Pisa e nella rosa che scenderà in campo in serie C figurano Fallani, Doda e Silipo, per Lucca manca ancora l’accordo. Se anche per Peretti e Kraja si troverà l’accordo, a quel punto i posti in organico sarebbero soltanto sei. Le società potranno indicare un solo calciatore professionista nato successivamente al 1 gennaio 2001 che non verrà conteggiato tra i 22, potrebbe dunque essere Silipo.