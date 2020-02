L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della cessione del Livorno. Dopo 21 anni si chiude la gestione di Aldo Spinelli. Negli uffici di Genova ieri il patron uscente ha incontrato quello che sarà il nuovo proprietario: Majd Yousif della Sharengo Free Mobility, società olandese che produce minicar elettriche prodotte dalla Xindayang Corporation che fa capo a Geely Motor, gruppo cinese proprietario del marchio Volvo. Nei prossimi giorni, saranno espletate le procedure che porteranno alla formalizzazione dell’accordo. Le condizioni di Spinelli erano ben precise: 300 mila euro alla firma, 1,2 milioni e il 25% delle cessioni dei calciatori nei 2 anni successivi. Il tutto in caso di salvezza, altrimenti la cifra totale si riduce a 500 mila euro. «L’accordo c’è – ha confermato Spinelli – ora si tratta solo di mettere nero su bianco e dopo 21 anni finirà la storia della mia famiglia a Livorno. Una città che mi rimarrà nel cuore e che ha saputo regalarci grandi soddisfazioni sportive. Mi dispiace lasciare con una situazione di classifica critica ma credo che sia giusto così, visto anche la situazione che si era creata con i tifosi dell acurva». Raggiante anche Salvetti: «E’ con grande soddisfazione che ho assistito alla conclusione dell’accordo, che salvaguarda prima di tutto il futuro del titolo sportivo di una squadra che è patrimonio della città». Il nuovo proprietario Majd Yousif, 49 anni, medico e imprenditore olandese di origine greco-libanese, vive a Rotterdam con la moglie, anche lei medico, e possiede alcune cliniche odontoiatriche oltre ad avere interessi nel mondo dell’informatica. Un imprenditore esuberante che ha interessi in tutta Europa. Alcuni mesi fa ha rilevato la Sharengo, azienda ben strutturata anche a Livorno dove gestisce alcune aree nella periferia nord, e fin da subito si è innamorato della città manifestando a Salvetti la volontà di investire per aiutare Livorno. Il primo cittadino non si è fatto perdere la ghiotta occasione e ieri si è chiuso il cerchio.