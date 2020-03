Il decreto del Governo sulle manifestazioni sportive avrà le sue conseguenze, naturalmente, anche sulle partite del Palermo. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sulle tre partite che giocheranno a porte chiuse i rosanero, ovvero Corigliano-Palermo, Savoia-Palermo e Palermo-Palmese. I rosa ritroveranno il pubblico contro l’Acr Messina, mentre la prima partita in casa a porte aperte sarà contro il Giugliano il 9 aprile. Il provvedimento quindi vedrà il big match tra il Savoia e la formazione di Pergolizzi a porte chiuse, la gara che probabilmente deciderà il campionato di Serie D Girone I. I rosa sono in vantaggio di 7 punti e per il Savoia giocare il match senza il proprio pubblico potrebbe risultare un fattore determinante.