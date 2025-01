Gazzetta dello Sport: “La Salernitana sogna il ritorno di Tutino. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Salernitana prosegue la sua rivoluzione di mercato, con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente per la lotta salvezza. Dopo aver fatto esordire quattro dei cinque nuovi acquisti, il direttore sportivo Valentini punta a nuovi innesti, con un sogno in particolare: riportare in granata Gennaro Tutino.

Il sogno Tutino e altre priorità

Il possibile ritorno di Tutino appare complicato, visto che la Sampdoria sembra intenzionata a trattenerlo, magari formando una coppia d’attacco con M’Baye Niang, attualmente svincolato e nel mirino del club blucerchiato.

Nel frattempo, la Salernitana tiene aperte altre piste. A centrocampo, restano vivi gli interessi per Dario Saric (Palermo) e Fabrizio Caligara (Sassuolo), mentre emerge anche il nome di Jakub Jankto (Cagliari), un’opzione che potrebbe concretizzarsi soprattutto se Giulio Maggiore dovesse trasferirsi in Sardegna.

Scambio di portieri e strategie per l’Arechi

Un altro movimento in valutazione è lo scambio di portieri con il Trapani: Vincenzo Fiorillo potrebbe approdare in Sicilia, con Andrea Seculin che farebbe il percorso inverso verso Salerno. Sul fronte organizzativo, il club sta anche lavorando per abbassare i prezzi dei biglietti in vista della sfida contro la Reggiana, con l’obiettivo di riempire l’Arechi.

Altri movimenti in Serie B

Anche il Bari si muove per rafforzare la trequarti. I pugliesi sono vicini a Gastón Pereiro del Genoa, con un’offerta di contratto fino al 2026 più un anno di opzione che potrebbe convincere il giocatore. La Juve Stabia, invece, punta a un rinforzo creativo mettendo gli occhi su Cristian Buonaiuto della Cremonese.