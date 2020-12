L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Foggia verso la sfida contro il Palermo.

Il club pugliese vuole lasciarsi alle spalle la brutta vicenda collegata all’attentato incendiario ai danni di Federico Gentile. Ieri mattina una delegazione capitanata proprio dal centrocampista rossonero è stata ricevuta a Palazzo di Città dal sindaco Franco Landella.





Nelle prossime ore l’ex capitano dovrà decidere cosa fare: se restare in rossonero oppure andare via. E’ in corso il pressing di dirigenti, compagni di squadra e tifosi su un possibile ripensamento. Da capire se il tecnico Marchionni lo convocherà o meno per la sfida contro il Palermo.