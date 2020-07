L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport”, si sofferma sul periodo non proprio sereno di Ciro Immobile e della sua famiglia. Lui ha perso la strada del gol, la Lazio ha smarrito quella della vittoria. Per giunta sua moglie Jessica viene presa di mira sui social… E tutto non può che essere negativo. Sul fronte mercato, infatti, il Newcastle – come scrive il quotidiano sportivo -si era fatto avanti nella scorse settimane con proposte allettanti: 50 milioni per Lotito e un ingaggio da 8 milioni netti all’anno per lui. Il club inglese però, sta attraversando un passaggio di proprietà, e si sa, queste operazioni richiedono tempi lunghi.Sinora la Lazio non ha preso in considerazione la sua cessione, tanto più in Serie A. Se fino ad ora Immobile ha sempre dichiarato di voler restare nella capitale, adesso gli scenari potrebbero cambiare.