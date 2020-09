L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ernesto Starita, attaccante del Monopoli:

«Questa è ormai una piazza importante nel panorama della Serie C, non ho avuto il minimo dubbio nell’accettare il trasferimento. Mi sono integrato già molto bene con la squadra. Campionato? È cresciuto ancor di più il livello rispetto alla scorsa stagione, complice la partecipazione di squadre come Palermo, Foggia e la stessa Juve Stabia che affronteremo all’esordio in campionato. Ma, la cosa più importante è che il Monopoli faccia meglio del terzo posto del torneo scorso. È un’impresa difficile, ma io ci credo!».