L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara tra Palermo e Reggina attraverso le parole di Corini.

Prima tappa per misurare le ambizioni di alta classifica. Il Palermo in quota playoff prova a capire se può pensare più in grande, anche alla luce dell’ottimo mercato di gennaio. Il primo ad essere curioso è Eugenio Corini perché la Reggina nonostante sia condizionata dalle assenze, è un avversario quotato che non a caso è terzo in campionato.

Gli otto risultati utili consecutivi, la vittoria di Ascoli e la grande risposta dl pubblico che si preannuncia questo pomeriggio al Barbera fanno da propellente ad una sfida che può riservare una prospettiva nuova alla stagione del rosanero. «I percorsi si possono sicuramente accelerare, ma con la giusta dose di umiltà ed entusiasmo – ammette Corini -. Con la Reggina sarà uno step importate e anche io voglio vedere come reagirà la mia squadra a questa situazione nuova. Vogliamo che il nostro entusiasmo risplenda. Sarà una chiave di lettura. Dobbiamo reggere la pressione ci siamo preparati a farlo. Quando si deve volare si deve cominciare a farlo ma con del principi saldi. L’avversario oggettivamente è di rilievo».