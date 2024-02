Gazzetta dello Sport: “I voti al mercato di serie B. Cremonese top! Palermo 6,5”

Attraverso le colonne de “La Gazzetta dello Sport” il giornalista Nicola Binda ha stilato le pagelle alle squadre di serie B dopo la chiusura del calciomercato.

È fatta! Anzi no, manca una firma. No, è saltato. I soliti colpi di scena dell’ultimo giorno, quando in tanti si riducono a definire le operazioni. Ogni tanto vanno bene a prezzi di saldo, spesso saltano. E infatti, dopo la chiusura del mercato, erano diversi i volti scuri per non essere riusciti a centrare gli obiettivi, vedi quelli di Brescia e Pisa, rimasti senza il difensore tanto atteso. Solo due club hanno stappato lo champagne, felici. Due club che sabato si sfidano come Lecco e Cremonese.

Rivoluzione Sono 13 arrivi e 14 partenze per il Lecco, più un giocatore (Dalmasso) arrivato e subito ripartito. Una vera rivoluzione, molto rischiosa a metà stagione, ma necessaria alla ricerca della salvezza. Gli ultimi tre innesti sono l’esperto Capradossi (Cagliari) in difesa, l’eclettico Lunetta (Südtirol) a sinistra, il ritrovato Inglese (Parma, n.g.) in attacco, ottenuto in extremis per quella che è stata l’unica operazione della capolista in questa sessione.

Applausi Regina di questo mercato resta la Cremonese, che dopo aver trovato classe e vivacità in Falletti e Johnsen ha sistemato la difesa con un fedelissimo di Stroppa come Marrone, arrivato proprio da Lecco. Sia chiaro: la Cremonese (Voto 8) aveva altri progetti, come Magnani, Ferrari e anche Palomino, ma alla fine va bene così. Johnsen era stato preso mercoledì e colpisce il fatto che il Venezia (Voto 5) non l’abbia potuto sostituire a causa di un blocco Fifa per un vecchio contenzioso.

Le altre L’ultimo contratto depositato è stato Okwonkwo, attaccante del Bologna (squalificato fino al 24) che starà in prestito alla Reggiana fino al 2025: non è arrivato il difensore (Bonfanti, Bettella) ma solo Stramaccioni (Juve NG) per la prossima stagione, mentre in attacco resta Pettinari, che non ha accettato lo scambio con La Mantia (Feralpisalò). Guarda lontano anche il Catanzaro (niente da fare per la punta): preso in D il terzino Piras, ma per luglio. Tornando al presente, spicca il Cosenza (Voto 6,5) con Antonucci dello Spezia, dove è rimasto Moro ed è arrivato Di Serio (Atalanta U23). Dopo Santoro, il Modena (Voto 7) s’è rinforzato col giovane Guarino in prestito dall’Empoli e Di Stefano dal Lecco dopo una acrobatica operazione con la Samp (proprietaria del cartellino). Già, la Samp (Voto 5,5): ha aggiunto solo Darboe (prestito dalla Roma, era al Lask), ma valuta la possibilità di riprendere lo svincolato Okaka.

Il Palermo (Voto 6,5) ha ufficializzato Chaka Traorè in prestito dal Milan con opzione di riscatto a 9 milioni più 2 di bonus. Altri due giovani per la Ternana (Voto 6): Zoia (Vis Pesaro) e Amatucci (Fiorentina). Il Bari ha definito Guiebre e non è riuscito a piazzare Aramu, tanto da decidere di metterlo fuori lista. Il Südtirol (Voto 6), dopo aver inseguito Antonucci, aggiunge Mallamo (Atalanta U23) al suo centrocampo. E il Como? Ha chiuso con due 2006 per la Primavera e oggi avrà l’ok per il terzino slovacco Kovacik, 22 anni, ma nei soliti misteri lariani non si sa se arriva subito oppure a luglio.