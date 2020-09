L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione del Palermo.

Diciotto giorni di ritiro per iniziare a conoscersi, per valutare il parco giocatori e stabilire che cosa serve per ambire alla Serie B.

Un ritiro anomalo – scrive il quotidiano – perché, senza amichevoli e senza tifosi sugli spalti, proficuo sotto il profilo del lavoro svolto, ma rovinato dalla notizia-shock che ha privato il Palermo di Martinelli.

Senza questa legnata, che inevitabilmente ha condizionato l’umore di tutto l’ambiente, sarebbe stato un ritiro quasi perfetto.

L’urgenza adesso è il mercato e completare la rosa.