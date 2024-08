Gazzetta dello Sport: “Frosinone, Palermo e Sassuolo. Ecco nuovi gol”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato dei club di B che riguarda soprattutto l’attacco.

Il Palermo cerca di riprendere quota dopo una falsa partenza. Con il ritorno di Sirigu tra i pali e l’arrivo del difensore turco Baniya (dato che Nedelcearu, sabato, si è fratturato il setto nasale e dovrà giocare con una maschera protettiva), la società ha deciso di rinforzare ulteriormente l’attacco. Nella notte, si sono svolte trattative con il Celta Vigo per l’acquisto di Tadeo Allende, classe 1999, e si attende l’esito della trattativa in giornata.

Per quanto riguarda gli altri club, uno dei colpi di mercato più interessanti è quello che il Sassuolo sta definendo: l’ingaggio di Gytkjaer dal Venezia. Nei giorni scorsi, il club emiliano era impegnato in una maxi operazione con il Cagliari che avrebbe dovuto portare Lapadula alla corte di Grosso, ma l’accordo non è stato raggiunto, portando così il Sassuolo a puntare sul “vichingo” Gytkjaer.

Anche il Frosinone è attivo sul mercato, facendo “spesa” al Monza: tutto è ormai definito per gli arrivi di Sorrentino e Machin, e ora si tratta anche per Maric. A Salerno, invece, si rafforza l’interesse per l’attaccante under 21 polacco Simon Wlodarczyk, proveniente dallo Sturm Graz. La Carrarese, nel frattempo, ha ricevuto il via libera dall’Empoli per il prestito di Cristian Shpendi e Guarino; l’attaccante albanese si è preso ancora qualche giorno per decidere, ma è atteso il suo sì, insieme all’arrivo di Hermannsson (dal Pisa) e Buah (dal Catania, tramite uno scambio con Raimo).

La Cremonese, impegnata in operazioni di mercato, sta per cedere Valzania al Pescara e potrebbe completare il suo mercato di lusso con l’acquisto di Valoti dal Monza. La Reggiana, invece, oggi attende l’arrivo di Fontanarosa dall’Inter; l’accordo è stato raggiunto da tempo, ma Inzaghi ha voluto trattenere il giovane difensore per qualche giorno in più. La squadra potrebbe anche aggiungere un altro difensore e si riaccende l’interesse per Marras del Cosenza. Infine, lo Spezia sta valutando l’acquisto di un altro straniero, Halid Djankpata, centrocampista dell’Everton.