L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Marsala, atteso dalla sfida contro il Palermo. Dalla partita d’andata è cambiato tantissimo. Squadra rivoluzionata con gli arrivi di Maiorano e Padulano e le partenze di Lauria e Manfrè. Il calciomercato ha portato anche Federico, Inzoudine, Lo Cascio, Candiano, Celesia e Scoppetta, ma intanto il Marsala è precipitato in zona play-out. Terranova afferma: «Sicuramente non sembra la gara ideale per ottenere il meglio. E’ vero che il Palermo ha accusato qualche battuta d’arresto, ma ha delle grosse potenzialità e me lo aspetto deciso a riscattarsi. Per quanto ci riguarda cercheremo di limitarlo sfruttando al meglio le nostre qualità e lo spirito di sacrificio che è indispensabile per conquistare la salvezza in questo difficile campionato».