L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “Si sono aperti i giochi di mercato anche in serie B. Grazie alla sosta di campionato, che ricordiamo riprenderà venerdì 17 gennaio con l’anticipo Frosinone-Pordenone, le società stanno già operando per centrare qualche buon affare. Il primo colpo è del Benevento, che ormai sta per chiudere con la Spal, per tre milioni più bonus, per avere l’attaccante Gabriele Moncini (23). In casa Cosenza il presidente Guarascio ha creato l’inedita coppia composta dal ds Trinchera e il neo dg Petrone per seguire le diverse piste. Sarà importante però evitare la sovrapposizione dei ruoli. Il centrocampista Leandro Greco (33) sembra avere trovato la strada che lo porterebbe in C in quel di Catanzaro. Grassadonia lo conosce bene per averlo avuto a Foggia. Potrebbe fare il percorso inverso Mattia Maita (27), già cercato l’estate scorsa dal Cosenza. Un altro giocatore che lascerà il Cosenza è l’attaccante Gianluca Litteri (31) sul quale ci sarebbero società di B e di C. Arrivato lo scorso anno nel mercato invernale dal Venezia, per lui una decina di partite in tutto dal 1′ con nessun gol all’attivo. Alla società calabrese piacciono il centrocampista Mamadou Coulibaly (20), di proprietà dell’Udinese, e il giovane difensore del Torino Alessandro Buongiorno (20), cresciuto sempre nel settore giovanile granata. Dalla Juve Stabia è prevista la partenza del centrocampista Massimiliano Carlini (33), richiesto da Catanzaro e Reggiana.

CACCIA AGLI ATTACCANTI. Il Livorno guarda al mercato degli attaccanti per offrire all’allenatore Paolo Tramezzani quel numero di gol garantiti (almeno sulla carta) per tentare la rincorsa alla salvezza. In cima alla classifica delle preferenze c’è Alfredo Donnarumma (29) del Brescia ed Ernesto Torregrossa (27) del Brescia. Nel frattempo si sta tentando di riprendere il discorso con Alino Diamanti (36), che rappresenterebbe per la piazza quel giocatore capace di riaccendere l’entusiasmo generale. Ancora vivo l’interessamento per il bulgaro Valeri Bojinov (33), attualmente svincolato, mentre è sul piede di partenza la punta Fabio Mazzeo (36). Il dg dello Spezia, Guido Angelozzi, deve potenziare il reparto offensivo per fornire al tecnico una valida alternativa all’islandese Sveinn Aron Gudjohnsen (21). Non ci saranno comunque follie visto che lo Spezia aspetta il recupero del centravanti bulgaro Andrej Galabinov (31), perseguitato da infortuni di vario genere e ancora lontano dall’undici titolare. Amato Ciciretti (26) del Napoli piace invece all’Empoli, ma il club toscano pensa anche a Raúl José Asencio (21) del Pisa. In uscita il corteggiatissimo Karim Laribi (28), oggetto dei desideri in particolare del Bari. L’Entella deve piazzare diversi giocatori finora poco utilizzati, come Salvatore Caturano (29) che potrebbe trasferirsi al Padova. Lo stesso bomber interessa anche alla Ternana che si è fatta sotto pure per Federico Valietti (20), destinato a salutare la Liguria probabilmente per giocare in C. Richieste anche per il centrocampista Francesco Ardizzone (27). L’Ascoli non sa ancora come andrà a finire la questione-Ninkovic, ma nel frattempo si sta cautelando bloccando il giovane trequartista portoghese Diogo Pinto (20) del Benfica B. Piace anche Luca Mazzitelli (24) del Sassuolo. Il Pescara cerca un bomber: in pole Luca Vido (22) del Crotone in prestito dall’Atalanta e Stefano Moreo (26) dell’Empoli”.