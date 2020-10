L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul possibile rilancio del Trapani. Un semplice fidanzamento potrebbe diventare un matrimonio: si parla del rapporto tra il finanziere italo-svizzero René De Picciotto e il Dattilo, società della piccola frazione di Paceco neopromossa in Serie D.

Da questa unione potrebbe nascere il Trapani di domani, cambiando il nome dalla prossima stagione al Dattilo.





«Un incontro cordiale ma anche costruttivo – dice Michele Mazzara, presidente del Dattilo – Non si è parlato di vendita della società ma

di un progetto che un domani potrebbe chiamarsi Trapani. Come primo anno si è invece dichiarato disponibile ad una collaborazione, dandoci una mano, senza cambiare il nome alla società. Torneremo comunque ad incontrarci, forse in settimana. De Picciotto infatti della questione ne vuole parlare prima col sindaco, entrare in punta di piedi nella faccenda». «Non

abbiamo avviato nè rotto alcuna trattativa –dice da parte sua De Picciotto – Ho incontrato gente per bene con cui abbiamo esaminato vari tipi di soluzioni possibili. Nulla di definitivo».

Anche Ettore Minore, imprenditore palermitano fondatore e amministratore delegato della ITM Ltd, società che opera nel campo del commercio con i paesi asiatici, sarebbe interessato al Dattilo.